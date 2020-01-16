SİLİVRİ'DE AĞACA ASILI KALAN KUŞU İTFAİYE KURTARDI
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SİLİVRİ'DE AĞACA ASILI KALAN KUŞU İTFAİYE KURTARDI

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASilivri'de ayağına ip dolanan sığırcık kuşu konduğu ağaçta asılı kaldı.

16.01.2020 08:59 | Son Güncelleme: 16.01.2020 08:59
SİLİVRİ'DE AĞACA ASILI KALAN KUŞU İTFAİYE KURTARDI

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

'de ayağına ip dolanan sığırcık kuşu konduğu ağaçta asılı kaldı. Sığırcık kuşu, ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Selimpaşa Mahallesi'nde sığırcık kuşunu ağacın dalına takılmış halde gören vatandaşlar, ekiplerine verdi. Olay yerine gelen Selimpaşa ekipleri, sığırcık kuşunun bulunduğu alana ulaşamayınca Silivri itfaiyesinden kurtarıcı aracını talep etti. eri, merdiven yardımıyla kuşun bulunduğu yere çıktı. İtfaiye eri, ayaklarına dolanan ipi çıkartarak sığırcık kuşunu doğaya bıraktı. Bazı vatandaşlar kurtarma çalışmasını izledi.

Görüntü Dökümü: --------------İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması-Sığırcık kuşundan detaylar-Vatandaşlardan detaylar

-Genel ve detaylar


Kaynak: DHA
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