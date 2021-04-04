Silivri'de 90 kiloluk caretta caretta ölü bulundu

SİLİVRİ'de deniz kenarında 90 kiloluk caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası ölü bulundu.

SİLİVRİ'de deniz kenarında 90 kiloluk caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası ölü bulundu

Vatandaşlar tarafından Cumhuriyet Mahallesi Parkköy plajında bulunan 90 kiloluk 100 yaşında olduğu değerlendirilen caretta caretta'yı görenler belediye ekiplerine haber verildi. Bildirilmesi üzerine, olay yerine Silivri Belediyesi Zabıta ve Veteriner ekipleri sevk edildi. İncelemelerinin ardından caretta caretta gömülmek üzere Eski Çanta Mahallesi Hayvan Mezarlığına götürüldü. Kaplumbağanın gemilerin zarar vermesi sonucu öldüğü, dalgalarla kıyıya ulaştığı sanılıyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Samet Avcı