SİLİVRİ'DE 65 YAŞINDAKİ VATANDAŞ POLİS ARACILIĞIYLA EMEKLİ MAAŞINI BAĞIŞLADI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımla, Silivri'den Mustafa amcamız Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın başlattığı #BizBizeYeterizTürkiyem kampanyasına emekli maaşını bağışladı.
03.04.2020 19:55 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:57
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımla, Silivri'den Mustafa amcamız Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın başlattığı #BizBizeYeterizTürkiyem kampanyasına emekli maaşını bağışladı. 65 yaş üzeri olduğu için tedbirler kapsamında dışarı çıkmadığından, polisimiz bağışını kendisinin adına yaptı. Amcamızın ellerinden öpüyorum. ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA