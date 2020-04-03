Silivri'de 65 yaşındaki vatandaş polis aracılığıyla emekli maaşını bağışladı
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımla, "Silivri'den Mustafa amcamız Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın başlattığı #BizBizeYeterizTürkiyem kampanyasına emekli maaşını bağışladı.
03.04.2020 19:25 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:25
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımla, "Silivri'den Mustafa amcamız Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın başlattığı #BizBizeYeterizTürkiyem kampanyasına emekli maaşını bağışladı. 65 yaş üzeri olduğu için tedbirler kapsamında dışarı çıkmadığından, polisimiz bağışını kendisinin adına yaptı. Amcamızın ellerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.
- İstanbul
- İstanbul
Kaynak: DHA