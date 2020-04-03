SİLİVRİ'DE 65 YAŞINDAKİ VATANDAŞ POLİS ARACILIĞIYLA EMEKLİ MAAŞINI BAĞIŞLADI İSTANBUL DHAİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımla, "Silivri'den Mustafa amcamız Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın başlattığı #BizBizeYeterizTürkiyem kampanyasına emekli maaşını bağışladı.

İSTANBUL DHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımla, "Silivri'den Mustafa amcamız Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın başlattığı #BizBizeYeterizTürkiyem kampanyasına emekli maaşını bağışladı. 65 yaş üzeri olduğu için tedbirler kapsamında dışarı çıkmadığından, polisimiz bağışını kendisinin adına yaptı. Amcamızın ellerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

------------Vali Yerlikaya'nın paylaştığı video

Kaynak: DHA