Silivri'de 65 yaş üzeri bir kişi bir aylık emekli maaşını bağışladı
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Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi, Silivri

Silivri'de 65 yaş üzeri bir kişi bir aylık emekli maaşını bağışladı

Silivri'de 65 yaş üzeri bir kişi bir aylık emekli maaşını bağışladı 65 yaş üzeri bir kişiden 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına anlamlı destek İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Silivri'de 65 yaş üzeri bir kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın...

03.04.2020 20:07 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:09
Silivri'de 65 yaş üzeri bir kişi bir aylık emekli maaşını bağışladı

Silivri'de 65 yaş üzeri bir kişi bir aylık emekli maaşını bağışladı

65 yaş üzeri bir kişiden 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına anlamlı destek

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Silivri'de 65 yaş üzeri bir kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz bize yeteriz Türkiyem' adlı kampanyaya bir maaşını bağışladığını açıkladı.

Yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz bize yeteriz Türkiyem' isimli kampanyaya Silivri'de yaşayan 65 yaşüstü Mustafa isimli bir kişi, bir aylık emekli maaşını bağışladı. Alınan tedbirler kapsamında 65 yaşüstü sokağa çıkmadığı için polis ekipleri, bağışı kendisi adına yaparak makbuzunu Mustafa Amca'ya teslim etti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu anlamlı bağışı sosyal medya hesabı Twitterden yaptığı paylaşımla duyurdu. Vali Yerlikaya, Mustafa amcaya bağış makbuzunun teslim edildiği görüntülerin yer aldığı paylaşımında, "Silivri'den Mustafa amcamız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Biz bize yeteriz Türkiyem kampanyasına emekli maaşını bağışladı. 65 yaş üzeri olduğu için tedbirler kapsamında dışarı çıkmadığından, polisimiz bağışını kendisinin adına yaptı. Amcamızın ellerinden öpüyorum" ifadelerine yer verdi.

Vali Yerlikaya'nın paylaşımında polis ekiplerine düşüncelerini aktaran Mustafa amca ise, "Bir aylık maaşımız biz burada tok iken aç yatanları düşündüğüm için ben bu vicdan azabında olduğumdan dolayı, maaşımı çektim ama bir türlü ulaşamadım. Nakit olarak elden size vermek istiyorum. Dışarıya çıkamadığımdan dolayı, çıkmamak içinde sizleri bu zahmete soktum. Allah memleketimize milletimize zeval vermesin. Sizlerin ayağınıza taş değmesin. İnşallah bu musibetten de bir gün kurtuluruz" dedi.

Silivri'de 65 yaş üzeri bir kişi bir aylık emekli maaşını bağışladı

Kaynak: İHA

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Silivri'de 65 yaş üzeri bir kişi bir aylık emekli maaşını bağışladı
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