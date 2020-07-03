Silivri'de 639 çalıntı akü ele geçirildi
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Silivri'de 639 çalıntı akü ele geçirildi

Silivri'de düzenlenen operasyonda, 639 çalıntı akü ile çok sayıda kablo ve malzeme ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.

Silivri'de 639 çalıntı akü ele geçirildi
03.07.2020 12:37 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:14

Silivri'de düzenlenen operasyonda, 639 çalıntı akü ile çok sayıda kablo ve malzeme ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaköy Mahallesi'ndeki bir baz istasyonundan 16 akünün çalınması üzerine çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti.

Ekipler, şüpheli Ş.E'yi Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde yakaladı. Araçta yapılan aramada 16 akü ile olayda kullanıldığı değerlendirilen spiral kesme makinesi bulundu.

Şüpheli Ş.E. sorgusunda baz istasyonundan aküleri çaldığını ve Büyükçekmece'de bulunan bir hurdacıya sattığını itiraf etti.

Büyükçekmece'deki depo olarak kullanılan adrese düzenlenen operasyonda markaları ve seri numaraları silinmiş 623 akü, 14 kablo, 8 optik kablo, akü şarj cihazı, kurusıkı tabanca, 7 akü kablosu, akü atlama aparatı ve 9 sinyal cihazı ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler yediemine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Manşet

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