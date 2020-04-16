SİLİVRİ'DE 50 METRE YÜKSEKTEN DÜŞEN GENÇ YARALANDI
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Fatih Mahallesi, Silivri, DHA, Güncel

SİLİVRİ'DE 50 METRE YÜKSEKTEN DÜŞEN GENÇ YARALANDI

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASilivri'de arkadaşlarıyla gezintiye çıkan 20 yaşındaki genç, 50 metre yükseklikten ağaçlık alana düşerek yaralandı.

16.04.2020 21:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 21:53
SİLİVRİ'DE 50 METRE YÜKSEKTEN DÜŞEN GENÇ YARALANDI

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Silivri'de arkadaşlarıyla gezintiye çıkan 20 yaşındaki genç, 50 metre yükseklikten ağaçlık alana düşerek yaralandı.Olay, akşam saatlerinde Silivri Fatih Mahallesi Kalepark mevkiinde yaşandı. Arkadaşlarıyla birlikte gezintiye çıkan 20 yaşındaki Ahmet Soner Çam dengesini kaybederek 50 metre yükseklikten ağaçlık alana düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç itfaiye ekiplerince düştüğü yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç, araç ulaşımı olmadığı yerden ambulansın bulunduğu noktaya sedyeyle götürüldü. Ardından ambulansla Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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