Silivri'de 5 katlı binanın 4'üncü katında yangın çıktı
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Silivri'de 5 katlı binanın 4'üncü katında yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı / Yusuf Eker - Haberler | Güncel

Silivri'de 5 katlı binanın 4'üncü katında yangın çıktı Evden yükselen yoğun dumanlar vatandaşları korkuttu İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için eve camdan girdi İstanbul Silivri'de sabah saatlerinde 5 katlı apartmanın 4.katında yangın çıktı.

Silivri'de 5 katlı binanın 4'üncü katında yangın çıktı

Evden yükselen yoğun dumanlar vatandaşları korkuttu

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için eve camdan girdi

İSTANBUL - İstanbul Silivri'de sabah saatlerinde 5 katlı apartmanın 4.katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için eve camdan girdi. Yoğun duman nedeniyle vatandaşlar korku dolu anlar yaşanırken, dairenin boş olduğu öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Silivri Piri Mehmet Paşa mahallesi Mescit sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Çevre sakinlerinin apartmanın 4. Katından dumanlar çıktığını fark etmesi üzerine İtfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri kısa sürede daireye penceren girerek duruma müdahale etti. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın kısa sürede söndürüldü. Silivri Emniyet Müdürü Cemil Erim de olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı. Dairenin boş olduğu öğrenildi. Yangın ihbarını yapan bölgede esnaflık yapan Yaşar Karakan, "Dışarıda dururken dumanı fark ettik. İtfaiye ekiplerine haber verdik, kısa sürede müdahale eden ekiplere teşekkür ederim" dedi.

Silivri'de 5 katlı binanın 4'üncü katında yangın çıktı
Silivri'de 5 katlı binanın 4'üncü katında yangın çıktı
Silivri'de 5 katlı binanın 4'üncü katında yangın çıktı
Silivri'de 5 katlı binanın 4'üncü katında yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yusuf Eker

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