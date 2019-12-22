: Silivri'de 4. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti (2)

22.12.2019 19:39 | Son Güncelleme: 22.12.2019 19:41

Silivri'de, balkondan düşen 70 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kevser Arabacı, Alibey Mahallesi'nde bir apartmanın 4. katındaki dairenin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silivri Devlet Hastanesine kaldırılan 70 yaşındaki Arabacı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kevser Arabacı'nın Silivri'de eylül ayında meydana gelen deprem sonrasında oğlu ve gelininin yaşadığı eve taşındığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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