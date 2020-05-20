SİLİVRİ'DE 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONRASI UZUN ARAÇ KUYRUĞU
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SİLİVRİ'DE 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONRASI UZUN ARAÇ KUYRUĞU

Koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının son ermesiyle birlikte, Trakya'dan İstanbul'a gelen sürücüler, Silivri'de uzun araç trafiğine neden oldu.

SİLİVRİ'DE 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONRASI UZUN ARAÇ KUYRUĞU
20.05.2020 04:02 | Son Güncelleme: 20.05.2020 04:02

Koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının son ermesiyle birlikte, Trakya'dan İstanbul'a gelen sürücüler, Silivri'de uzun araç trafiğine neden oldu.

İstanbul'un da aralarında bulunduğu 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte Trakya'dan İstanbul'a gelmek isteyen sürücüler, Silivri D-100 Karayolu'nda uzun araç trafiğine neden oldu. Oluşan trafik nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi. Bölgedeki yoğunluk gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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