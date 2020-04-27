Silivri'de 4 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaş semt pazarı girişinde uzun kuyruk oluştu KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Silivri'de vatandaşlar pazara akın etti.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Silivri 'de vatandaşlar pazara akın etti. Semt pazarı girişinde uzun kuyruk oluştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı ardından haftanın ilk gününde vatandaşlar semt pazarı girişi ve Banka önlerinde uzun kuyruk oluşturdu. İlçe merkezinde ise trafik durma noktasına geldi. Pazartesi günleri kurulan semt pazarında uzun kuyruklar oluşurken, polis ve zabıta ekipleri sosyal mesafelerin korunması yönünde sık sık uyarıda bulundu. Semt pazarında ve bazı banka sıralarında sosyal mesafenin zaman zaman bozulduğu görüldü. Güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar ise banklarda oturduğu görüldü.

- İstanbul

Kaynak: DHA