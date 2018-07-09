Silivri'de 3. Lavanta Hasadı Şenliği, üreticiler, akademisyenler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi'nde yapılan şenlikte, alana lavanta suları püskürtüldü, lavanta yağı, lavanta sabunları, el emeği takı tasarımları da sergilendi.

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, etkinlikte ilçede tarımsal üretimi teşvik etmek, geleneksel tarımın yanı sıra alternatif bitki yetiştiriciliği ile bölge çiftçisinin katma değeri yüksek ürün yetiştirmesini amaçlayan lavanta hasadına katılan vatandaşlara teşekkür etti.