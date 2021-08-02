SİLİVRİ'DE 3 KİŞİLİK ASANSÖRE 6 KİŞİ BİNİP, MAHSUR KALDILAR
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SİLİVRİ'DE 3 KİŞİLİK ASANSÖRE 6 KİŞİ BİNİP, MAHSUR KALDILAR

SİLİVRİ'DE 3 KİŞİLİK ASANSÖRE 6 KİŞİ BİNİP, MAHSUR KALDILAR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / SİLİVRİ'de, 3 kişilik asansöre binen 6 kişi, mahsur kaldı.

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ SİLİVRİ'de, 3 kişilik asansöre binen 6 kişi, mahsur kaldı. Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Alibey Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binada yaşandı. 3'ü çocuk 6 kişi, 3 kişilik asansöre binerek zemin kata kadar geldi. Burada duran asansörün kapısı açılmayınca mahsur kalan 6 kişi, bağırarak seslerini duyurmaya çalıştı. Sesi duyarak gelen komşuları asansör kapısını açmak için uğraştı. Sonuç alamayınca da itfaiyeye haber verdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede asansör kapısını açtı. İtfaiye eri, mahsur kalanları 3 kişilik asansöre 6 kişi binmemeleri yönünde uyardı.

Görüntü dökümü:

-------------------Kurtarma operasyonu-Genel ve detaylar

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SİLİVRİ'DE 3 KİŞİLİK ASANSÖRE 6 KİŞİ BİNİP, MAHSUR KALDILAR - Haberler
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