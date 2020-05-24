Silivri'de 3 katlı binada yangın paniği
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Silivri'de 3 katlı binada yangın paniği

Silivri'de 3 katlı binada yangın paniği -Ateşte unutulan yağ, yangına neden oldu Silivri'de 3 katlı bir evin 2'nci katında mutfakta ateşte unutulan yağ nedeniyle çıkan yangın panik oluşturdu.

24.05.2020 12:42 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:46

Silivri'de 3 katlı binada yangın paniği

-Ateşte unutulan yağ, yangına neden oldu

İSTANBUL - Silivri'de 3 katlı bir evin 2'nci katında mutfakta ateşte unutulan yağ nedeniyle çıkan yangın panik oluşturdu.

Olay saat 10.45 sıralarında Selimpaşa Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre sabah patates kızartması sonrası ateşte unutulan yağın etrafa sıçramasıyla yangın çıktı. Çıkan yangın bir süre sonra evin diğer taraflarına sıçradı. Evde yangın çıktığı sırada kimse bulunmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle evde büyük hasar oluşurken mahallede panik yaşandı.

Silivri'de 3 katlı binada yangın paniği

Kaynak: İHA

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