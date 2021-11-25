SİLİVRİ'DE 25 YAŞINDAKİ ENGELLİ MEMUR ORTADAN KAYBOLDU - Haberler
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SİLİVRİ'DE 25 YAŞINDAKİ ENGELLİ MEMUR ORTADAN KAYBOLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü memurlarından 25 yaşındaki Bircan Öden, dün akşamdan beri ortadan kayboldu.

SİLİVRİ, İSTANBUL (DHA) - Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü memurlarından 25 yaşındaki Bircan Öden, dün akşamdan beri ortadan kayboldu. Polis, Öden'i bulmak için çalışma başlattı.

Silivri'deki evinden dün saat 17.00 sıralarında çıkan ve yüzde 40 zihinsel ve bedensel engelli olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Bircan Öden'den haber alınamıyor.

Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kadını bulmak için çalışma başlattı. Kadının son olarak, tedirgin bir halde yürüyerek gittiği güvenlik kameralarına yansıdı.

SİLİVRİ'DE 25 YAŞINDAKİ ENGELLİ MEMUR ORTADAN KAYBOLDU

SİLİVRİ'DE 25 YAŞINDAKİ ENGELLİ MEMUR ORTADAN KAYBOLDU

SİLİVRİ'DE 25 YAŞINDAKİ ENGELLİ MEMUR ORTADAN KAYBOLDU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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