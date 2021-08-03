SİLİVRİ'DE 25 BİN LİRALIK AHŞAP MALZEME ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
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SİLİVRİ'DE 25 BİN LİRALIK AHŞAP MALZEME ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİLİVRİ'de, 25 bin lira değerinde kalıp yapımında kullanılan ahşap malzeme çalındı.

SİLİVRİ'de, 25 bin lira değerinde kalıp yapımında kullanılan ahşap malzeme çalındı. Hırsızlık şüphelisi B.S. yakalandı. Şüpheli adliyeye sevk edilirken, hırsızlık anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

Silivri Cumhuriyet Mahallesi'nde 28 Temmuz'da M.K.'ya ait 25 bin lira değerinde kalıp yapımında kullanılan ahşap malzemeler çalındı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Şüphelilerin olay yerine kamyonetle geldikleri ve malzemeleri kamyonete yükledikten sonra olay yerinden ayrıldıkları belirlendi. Kamyonetin sahte olduğu tespit edilen plaka bilgileri üzerinden yapılan araştırmalar sonucu aracın gerçek plakasını tespit eden ekipler, araç sahibi B.S.'yi bugün Avcılar'daki evinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli B.S. "Açıktan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.

SİLİVRİ'DE 25 BİN LİRALIK AHŞAP MALZEME ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
SİLİVRİ'DE 25 BİN LİRALIK AHŞAP MALZEME ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
SİLİVRİ'DE 25 BİN LİRALIK AHŞAP MALZEME ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
SİLİVRİ'DE 25 BİN LİRALIK AHŞAP MALZEME ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SİLİVRİ'DE 25 BİN LİRALIK AHŞAP MALZEME ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler
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