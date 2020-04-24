Silivri'de 23 Nisan kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu Silivri Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeni ile geniş kapsamlı olarak kutlanamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için alternatif çözüm geliştirerek kısıtlamayı coşkuya dönüştürdü.

Silivri Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeni ile geniş kapsamlı olarak kutlanamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için alternatif çözüm geliştirerek kısıtlamayı coşkuya dönüştürdü. Mahalleleri gezen mobil bandolar, evlerinde kalan Silivrilileri eğlendirdi.

Koronavirüs (Covid-19) sebebi ile geniş kapsamlı kutlanamayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Silivri Belediyesi tarafından imkanlar dahilinde kutlama programı düzenledi. İlk olarak ilçenin birçok noktasında çocuklar için Türk Bayrağı ve balon dağıtımı yapıldı. Bayram gününde ilk etkinlik belirli aralıklarla belediye hoparlörlerinden 23 Nisan marşlarının seslendirilmesiyle başladı. Diğer yandan, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde bulunan vatandaşlara 23 Nisan coşkusunu yaşatmak adına Silivri Belediye Bandosu, Gencer Savaş Bandosu ve Silivrili müzisyenlerden mobil ekipler oluşturuldu. Belediye önünden hareket eden ekipler, Silivri'nin tüm mahallelerinde marşlar ve şarkılarla 23 Nisan coşkusu yaşattı. Merkez mahalleleri ve köyleri eş zamanlı olarak gezen mobil bando ekiplerine vatandaşlar, bahçe kapıları, balkonlar ve pencerelerden bayrakları ile selamlayarak eşlik etti. Saatler 21.00'ı gösterdiğinde ise tüm hoparlörlerden İstiklal Marşı seslendirildi ve Türkiye'nin tek yürek olduğu dakikalarda hep birlikte İstiklal Marşı söylendi.

BAŞKAN YILMAZ: TÜM SİLİVRİLİ HEMŞERİLERİME TEŞEKKÜR EDİYORUM

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 23 Nisan kutlama programını değerlendirerek, "Her yıl büyük bir coşku ile kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı bu yıl koronavirüs sebebi ile kısıtlı olarak kutladık. Hepimizin sağlığı düşünülerek alınan kısıtlama dönemine denk gelen 23 Nisan'ı, özellikle aylardır evlerinden çıkamayan çocuklarımızı da düşünerek farklı bir boyuta taşıdık. Silivri Belediye Bandomuz, Gencer Savaş Bandosu ve Silivrili müzisyenlerimizden oluşturduğumuz mobil ekiplerle ilçemizin tüm mahallelerinde vatandaşlarımıza 23 Nisan coşkusunu yaşatmaya çalıştık.

Merkez mahallelerimiz ve tüm köylerimizde ekiplerimizi pencerelerinden, bahçelerinden, balkonlarından bayrakları ile selamlayıp bugüne coşku katan tüm hemşerilerime yürekten teşekkür ediyorum. Bu sıkıntılı süreç atlatılana kadar bir kez daha 'Evde Kal' çağrısı yaparak, milli ve manevi tüm değerlerimizi birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde kutlayacağımız günler yakındır diyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna can vermiş tüm kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" diye konuştu.

Kaynak: DHA