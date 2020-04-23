SİLİVRİ'DE 23 NİSAN BALKONLARDA ŞARKILARLA KUTLANDI SİLİVRİ'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı sokağa çıkma yasağı nedeniyle balkonlarda kutlandı.

SİLİVRİ'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı sokağa çıkma yasağı nedeniyle balkonlarda kutlandı. Evlerin pencerelerine bayraklar asılırken, balkonlara çıkan çocuklar enstrüman çalarak, şarkılar söyledi.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı balkonlarda kutlandı. Silivri'de evler bayram nedeniyle Türk bayrakları ile süslendi. Çocuklar ise balkonlara çıktı. Enstrüman çalan çocuklar şarkılar söyledi. Evinin balkonunda piyano çalarak mini konser veren 10 yaşındaki Beren Vatansever'e, site sakinleri alkışlarla destek verdi. Küçük çocuk, "Bugün çok mutluyum. Atamızın bizlere armağan ettiği bir gün. Herkesi neşelendirmek beni çok onurlandırıyor. Kendimi de unutmuyorum, ben de mutlu oluyorum" dedi. Mahalledeki diğer çocukları ise evlerinin pencerelerine çıkarak şarkılar söyledi.

Kaynak: DHA