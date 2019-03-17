Silivri'de 2 Kişi Define Ararken Göçük Altında Kaldı (1)
Silivri Gümüşyaka Mahallesi'nde bir evin altında define aramak için tünel kazan 2 kişi göçük altında kaldı.
Silivri Gümüşyaka Mahallesi'nde bir evin altında define aramak için tünel kazan 2 kişi göçük altında kaldı. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine iş makinesi de getirilirken, ekiplerin 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Görüntü dökümü:
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-Caddesinin görüntüsü
-Jandarma ekipleri
-İş makinesi
-Genel ve detaylar - İstanbul
Kaynak: DHA