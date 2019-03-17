Silivri'de 2 Kişi Define Ararken Göçük Altında Kaldı (1)

Silivri Gümüşyaka Mahallesi'nde bir evin altında define aramak için tünel kazan 2 kişi göçük altında kaldı. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine iş makinesi de getirilirken, ekiplerin 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Caddesinin görüntüsü

-Jandarma ekipleri

-İş makinesi

-Genel ve detaylar - İstanbul

Kaynak: DHA