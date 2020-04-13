Silivri'de 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar dışarı çıktı
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Silivri'de güneşli havayı görenler sokağa çıktı.
13.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:51
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Silivri'de güneşli havayı görenler
- İstanbul
sokağa çıktı. Meydan ve caddelerde yoğunluk oluşurken banka önlerinde oluşan kuyruklarda polis sosyal mesafeyi korumaları yönünde vatandaşları uyardı. Bazı vatandaşların cadde üzerinde ve camilerde bulunan bankların önünde oturarak güneşlendikleri görüldü.
- İstanbul
Kaynak: DHA