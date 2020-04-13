SİLİVRİ'DE 2 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONRASI VATANDAŞLAR DIŞARI ÇIKTI Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHAKoronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Silivri'de güneşli havayı görenler sokağa çıktı.

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Silivri'de güneşli havayı görenler sokağa çıktı. Meydan ve caddelerde yoğunluk oluşurken banka önlerinde oluşan kuyruklarda polis sosyal mesafeyi korumaları yönünde vatandaşları uyardı. Bazı vatandaşların cadde üzerinde ve camilerde bulunan bankların önünde oturarak güneşlendikleri görüldü.

Kaynak: DHA