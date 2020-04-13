SİLİVRİ'DE 2 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONRASI VATANDAŞLAR DIŞARI ÇIKTI
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Silivri, DHA, Güncel

SİLİVRİ'DE 2 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONRASI VATANDAŞLAR DIŞARI ÇIKTI

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHAKoronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Silivri'de güneşli havayı görenler sokağa çıktı.

13.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:44
SİLİVRİ'DE 2 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONRASI VATANDAŞLAR DIŞARI ÇIKTI

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Silivri'de güneşli havayı görenler sokağa çıktı. Meydan ve caddelerde yoğunluk oluşurken banka önlerinde oluşan kuyruklarda polis sosyal mesafeyi korumaları yönünde vatandaşları uyardı. Bazı vatandaşların cadde üzerinde ve camilerde bulunan bankların önünde oturarak güneşlendikleri görüldü.

Kaynak: DHA

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