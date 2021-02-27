Silivri'de 18 göçmen yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Silivri'de 18 göçmen yakalandı

27.02.2021 17:08 | Son Güncelleme: 27.02.2021 17:12
Silivri'de 18 göçmen yakalandı

Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHA Silivri'de Mısır ve Pakistan uyruklu 18 kaçak göçmen, trafik denetleme noktası önündeki uygulamada durdurulan minibüste yakalandı.

Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA Silivri'de Mısır ve Pakistan uyruklu 18 kaçak göçmen,  trafik denetleme noktası önündeki uygulamada durdurulan minibüste yakalandı. 

Edirne'den minibüsle İstanbul'a giden yabancı uyruklu göçmenler, Silivri Bölge Trafik Denetleme istasyonu önündeki denetim noktasında yakalandı. Denetim noktasında saat 12.00 sıralarında şüphelendikleri minibüsü durduran ekipler, 18 göçmen olduğunu fark etti. Göçmenler gözaltına alınarak, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Pervin Buldan Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Sezen Aksu Cem Yılmaz İrem Derici
Spor Ali Koç Mesut Özil Hakan Kutlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Silivri'de 18 göçmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 17:12:39. #1.15#
title