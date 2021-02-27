Silivri'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
Yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 18 kişi, Silivri'deki Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'nda durdurulan minibüste yakalandı.
Yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 18 kişi, Silivri'deki Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'nda durdurulan minibüste yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Yunanistan sınır kapısından döndürüldüğü tespit edilen 18 düzensiz göçmen, Edirne'den minibüsle İstanbul istikametine hareket etti.
Silivri'de, Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'nda durdurulan minibüste bulunan göçmenler gözaltına alındı.
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından 18 düzensiz göçmen, Geri Gönderme Merkezine götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş