SİLİVRİ'DE 17 YAŞINDAKİ PAZARCIYA 2'İNCİ KEZ PARA CEZASI KESİLDİ Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASilivri'de koronavirüs ile mücadele kapsamında polis ekiplerinin ilçe genelindeki denetimleri sürüyor.

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Silivri'de koronavirüs ile mücadele kapsamında polis ekiplerinin ilçe genelindeki denetimleri sürüyor.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri semt pazarındaki denetimlerinde, esnaf ve vatandaşların maske kullanımı ile sosyal mesafe kuralına uyup uymadıklarını kontrol etti. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kuralını ihlal ettiği için daha önce ceza alan 17 yaşındaki Y.E.'ye, denetimler sırasında 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi. Yine aynı tezgahta çalışan Kırgızistanlı 22 yaşındaki kişi de pasaport ve kimlik bulundurmamaktan işlem yapılmak üzere, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından ramazan ayı öncesinde Silivri'deki pazarda yoğun kalabalık olduğu ve bazı vatandaşların sosyal mesafeyi korumadığı görüldü. Silivri Belediyesi Zabıta ekipleri vatandaşları, sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyardı.

Öte yandan Silivri sahiline giriş ve çıkışlar ile banklarda oturmak yasaklanmıştı. Yasağı ihlal ettikleriyle gerekçesiyle Silivri sahilinde bankta oturan 7 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Kaynak: DHA