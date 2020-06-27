Silivri'de 10 dönümlük buğday tarlası alevlere teslim oldu SİLİVRİ'de henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 10 dönümlük buğday tarlası kül oldu.

SİLİVRİ'de henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 10 dönümlük buğday tarlası kül oldu. Yangın, saat 15.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Tem Otoyolu bağlantı yolu bitişiğindeki tarlada çıktı. Buğday tarlasında yükselen alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Silivri İtfaiye Ekipleri sevk edildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle Mimar Sinan Mahallesi'ndeki yerleşim alanına doğru ilerledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çıkan yangında 10 dönümlük buğday tarlası küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

- İstanbul - İstanbul Kaynak: DHA