SİLİVRİ'DE 1 KİŞİ YOL KENARINDAKİ ARAÇTA ÖLÜ BULUNDU
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SİLİVRİ'DE 1 KİŞİ YOL KENARINDAKİ ARAÇTA ÖLÜ BULUNDU

Silivri'de devriye gezen jandarma ekiplerinin kontrol ettiği hafif ticari araçta1 kişi ölmüş olarak bulundu.

SİLİVRİ'DE 1 KİŞİ YOL KENARINDAKİ ARAÇTA ÖLÜ BULUNDU
13.05.2020 07:06 | Son Güncelleme: 13.05.2020 07:06
Silivri'de devriye gezen jandarma ekiplerinin kontrol ettiği hafif ticari araçta1 kişi ölmüş olarak bulundu.

Olay, Silivri - Kavaklı Yolu'nda 02.30 sıralarında meydana geldi. Devriye gezen jandarma ekipleri Silivri- Kavaklı Yolu'nda yoldan çıkmış bir hafif ticari araç olduğunu fark etti. Aracın yanına yaklaşan jandarma ekipleri, araç içinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Hareketsiz yatan kişiyi kontrol eden ekipler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde araç içindeki kişinin öldüğü belirlendi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısının yaptığı inceleme sonucunda, ölen kişinin cansız bedeni ölüm sebebi belirlenmek üzere İstanbul Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Bir süredir rahatsız olan Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi Haber
Bir süredir rahatsız olan Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Haber
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti Haber
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli Haber
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti
Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi
Korkusuz vatandaş, bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı
Korkusuz vatandaş, bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı
Evlat nöbetindeki aileler, HDP'li vekillerin parti binasına makam aracıyla gelmelerine tepki gösterdi
Evlat nöbetindeki aileler, HDP'li vekillerin parti binasına makam aracıyla gelmelerine tepki gösterdi
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
Koronavirüs yasakları nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde hava kalitesi arttı
Koronavirüs yasakları nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde hava kalitesi arttı
Son Dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları belli...
Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı
Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı
Uçurtma uçuran küçük çocuk, açık bırakılan kanalizasyona düştü
Uçurtma uçuran küçük çocuk, açık bırakılan kanalizasyona düştü
Nisan'da 2 milyon 590 bin kişiye kısa çalışma ödemesi yapıldı
Nisan'da 2 milyon 590 bin kişiye kısa çalışma ödemesi yapıldı
Bilim Kurulu Üyesi Kara, normalleşme süreci için Güney Kore örneğini verip uyardı: Kurallara uymamız gerekiyor
Bilim Kurulu Üyesi Kara, normalleşme süreci için Güney Kore örneğini verip uyardı: Kurallara uymamız gerekiyor
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, ekstra ücret aldıkları iddialarını yalanladı
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, ekstra ücret aldıkları iddialarını yalanladı
Günlük burç yorumları 12 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 12 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Yılın ilk çeyreğinde Pegasus'un net zararı koronavirüsün etkisiyle yüzde 88 artarak 401,5 milyon lira oldu
Yılın ilk çeyreğinde Pegasus'un net zararı koronavirüsün etkisiyle yüzde 88 artarak 401,5 milyon lira oldu
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanların tercihi 1 ay bayatlamayan Trabzon ekmeği oldu
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanların tercihi 1 ay bayatlamayan Trabzon ekmeği oldu
Adana polisi, 400 polisle Çamlıbel Mahallesi'ni uyuşturucu ablukasına aldı
Adana polisi, 400 polisle Çamlıbel Mahallesi'ni uyuşturucu ablukasına aldı
Çalmak istedikleri otomobilin yanlışlıkla kornasına basan hırsızlar yakalandı
Çalmak istedikleri otomobilin yanlışlıkla kornasına basan hırsızlar yakalandı
Premier Lig'in 12 Haziran'da başlama kararına, Danny Rose'tan küfürlü tepki
Premier Lig'in 12 Haziran'da başlama kararına, Danny Rose'tan küfürlü tepki
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, kararname ile 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, kararname ile "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
Üsküdar'da 65 yaş üstü vatandaşın pide siparişini götüren fırına 'Sipariş alamazsın' diyen grup saldırdı
Üsküdar'da 65 yaş üstü vatandaşın pide siparişini götüren fırına "Sipariş alamazsın" diyen grup saldırdı
Son dakika: 7 TL'nin altına gerileyen dolar 6,99'dan işlem görüyor
Son dakika: 7 TL'nin altına gerileyen dolar 6,99'dan işlem görüyor
Seferber oldular! Kapana yakalanan ayı böyle kurtarıldı
Seferber oldular! Kapana yakalanan ayı böyle kurtarıldı
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,8 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,8 liradan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sinan Özen Acun Ilıcalı Burcu Esmersoy Kenan İmirzalıoğlu
Spor Hasan Şaş Arda Turan Metin Oktay Gökhan Gönül Fernando Muslera
Daha Fazla Çocuk Futbol Survivor Fenerbahçe
Şu an buradasınız: SİLİVRİ'DE 1 KİŞİ YOL KENARINDAKİ ARAÇTA ÖLÜ BULUNDU - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 07:20:42. #1.15#
title