Silivri D100 Karayolunda araçlar denetlendi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Silivri D100 Karayolunda araçlar denetlendi - Haber
D-100 Karayolu, Jandarma, Silivri, Kınalı, 3. Sayfa

Silivri D100 Karayolunda araçlar denetlendi

Korona virüs önlemleri kapsamında Silivri Kınalı D100 Karayolu jandarma ve polis ekipleri de denetim yaptı.

30.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:15
Silivri D100 Karayolunda araçlar denetlendi

Korona virüs önlemleri kapsamında Silivri Kınalı D100 Karayolu jandarma ve polis ekipleri de denetim yaptı. Sağlık görevlileri de durdurulan araçlarda bulunan vatandaşların ateşini ölçüp kontrollerini yaptı. Denetim sırasında bölge de uzun araç kuyrukları oluştu.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda alınan korona virüs önlemleri kapsamında Jandarma Komutanlığı ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri Kınalı D100 Karayolu üzerinde denetim yaptı. Seyir halindeki araçları durduran jandarma ve polis ekipleri sosyal mesafeye bakıp yasaklar konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Sağlık görevlileri de ekiplerin durdurup araç içerisinde bulunan kişilerin ateşlerini ölçüp kontrollerini yaptı. Denetim sırasında bölge de uzun araç kuyrukları oluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar Haber
Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Ulusa sesleniş konuşması yapacak Haber
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Ulusa sesleniş konuşması yapacak
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt verdi Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantina altında Haber
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantina altında
Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti Haber
Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti
İmamoğlu, İETT'deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete Haber
İmamoğlu, İETT'deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor
Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi...
Demet Akalın, Fahrettin Koca'ya seslendi: Müjdeli haberi verin, çocuğum gece ağlıyor
Demet Akalın, Fahrettin Koca'ya seslendi: Müjdeli haberi verin, çocuğum gece ağlıyor
Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu
Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu
Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı
Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı
Fatih Terim'in taburcu olmasıyla ilgili Buse Terim'den ilk paylaşım: Taburcu oldu ve güneş açtı
Fatih Terim'in taburcu olmasıyla ilgili Buse Terim'den ilk paylaşım: Taburcu oldu ve güneş açtı
Eleştirilerin odağındaki AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı
Eleştirilerin odağındaki AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı
Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı
Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı
Yenilenen Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs nedeniyle erken hizmete alındı
Yenilenen Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs nedeniyle erken hizmete alındı
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı
Barcelona, koronavirüs salgını nedeniyle futbolcuların maaşında yüzde 70 kesinti yapacak
Barcelona, koronavirüs salgını nedeniyle futbolcuların maaşında yüzde 70 kesinti yapacak
Uzmanlar koronavirüse karşı 'Sarımsak tüketin' dedi, fiyatlar 60 liraya kadar çıktı
Uzmanlar koronavirüse karşı "Sarımsak tüketin" dedi, fiyatlar 60 liraya kadar çıktı
Son dakika: Seyahat İzin Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek
Son dakika: Seyahat İzin Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 10 bin 779'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 10 bin 779'a yükseldi
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4
Güney Kıbrıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya, vaka sayısı ise 214'e yükseldi
Güney Kıbrıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya, vaka sayısı ise 214'e yükseldi
İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı
İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı
Meclis doktoru, virüs şüphesiyle tedbiren gözlem altına alındı
Meclis doktoru, virüs şüphesiyle tedbiren gözlem altına alındı
İngiltere'den koronavirüs açıklaması: Daha fazla ölüm bekliyoruz
İngiltere'den koronavirüs açıklaması: Daha fazla ölüm bekliyoruz
Gaziantep'te gözetim süresi biten öğrenciler ailelerine kavuştu
Gaziantep'te gözetim süresi biten öğrenciler ailelerine kavuştu
New York'ta mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattı
New York'ta mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattı
Büyükçekmece'de parti düzenleyen 11 kişi gözaltına alındı, ev mühürlendi
Büyükçekmece'de parti düzenleyen 11 kişi gözaltına alındı, ev mühürlendi
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınındaki verilerin tutarsız olduğu iddialarını yalanladı
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınındaki verilerin tutarsız olduğu iddialarını yalanladı
Günlük burç yorumları 30 Mart 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 30 Mart 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Kendi karantinasını kendileri oluşturan köylüler, girişi kepenkle kapattı
Kendi karantinasını kendileri oluşturan köylüler, girişi kepenkle kapattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Kadir Aydar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Zekeriya Birkan Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Sıla Hadise Ezgi Mola Demet Akalın
Spor Tamer Tuna Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın Hikmet Karaman
Daha Fazla Polis Açıklama Fatih Terim Büyükçekmece
Şu an buradasınız: Silivri D100 Karayolunda araçlar denetlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 16:24:38. #1.15#
title