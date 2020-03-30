Silivri D100 Karayolunda araçlar denetlendi Korona virüs önlemleri kapsamında Silivri Kınalı D100 Karayolu jandarma ve polis ekipleri de denetim yaptı.

Korona virüs önlemleri kapsamında Silivri Kınalı D100 Karayolu jandarma ve polis ekipleri de denetim yaptı. Sağlık görevlileri de durdurulan araçlarda bulunan vatandaşların ateşini ölçüp kontrollerini yaptı. Denetim sırasında bölge de uzun araç kuyrukları oluştu.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda alınan korona virüs önlemleri kapsamında Jandarma Komutanlığı ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri Kınalı D100 Karayolu üzerinde denetim yaptı. Seyir halindeki araçları durduran jandarma ve polis ekipleri sosyal mesafeye bakıp yasaklar konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Sağlık görevlileri de ekiplerin durdurup araç içerisinde bulunan kişilerin ateşlerini ölçüp kontrollerini yaptı. Denetim sırasında bölge de uzun araç kuyrukları oluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA