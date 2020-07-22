SİLİVRİ D-100'DEKİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI: 7 YARALI
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SİLİVRİ D-100'DEKİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI: 7 YARALI

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / Silivri D-100 Karayolu üzerinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

SİLİVRİ D-100'DEKİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI: 7 YARALI
22.07.2020 09:42 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:03

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/

Silivri D-100 Karayolu üzerinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. 

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Çanta D-100 karayolu mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün yola hatalı girmeye çalıştığı iddia edilen 54 PJ 910 plakalı otomobil ile seyir halindeki 34 KJ 3832 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçların içinde sıkışanlar oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine İBB Çanta İtfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkışanlar bulundukları yerden çıkarıldı. Her iki otomobilde yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. jandarma kayayla ilgili soruşturma başlattı.Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yola çıkmak için hareketlenen otomobile arkadan gelen otomobilin çarptığı görülüyor. 

Cep telefonu kamerası görüntülerinde de, kazanın hemen sonrası, otomobilde sıkışan yaralılara yapılan müdahaleler görülüyor. 

Kaynak: DHA

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