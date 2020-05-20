Silivri cezaevinde Covid-19 vakaları: Endişeli aileler yetkililerden geçici tahliyeler bekliyor Silivri cezaevinde 44 tutuklunun Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla ilaç tedavisi başlatıldı.

Silivri cezaevinde 44 tutuklunun Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla ilaç tedavisi başlatıldı.Tutukluların sağlıkları için endişeli olan aileler, hijyen önlemlerinin yeterli olmadığını savunarak geçici tahliyelerinin sağlanmasını talep ediyorView on euronews