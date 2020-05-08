Silivri Cezaevi'nde 44 tutuklu/hükümlüde koronavirüs tespit edildi
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Silivri Cezaevi'nde 44 tutuklu/hükümlüde koronavirüs tespit edildi

Silivri Cezaevi'nde 44 tutuklu/hükümlüde koronavirüs tespit edildi
08.05.2020 10:43 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:43

BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndaki 44 tutuklu/hükümlüde koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı.

BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndaki 44  tutuklu/hükümlüde  koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Yazılı açıklamada, testi pozitif çıkan tutuklu/hükümlülerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, ailelerine bilgi verildiği kaydedildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı basın açıklaması şu şekilde:

"Slivri Ceza İnfaz Kurumu'nda bazı tutuklu ve hükümlülerde KOVİD-19 belirtilerinin gözlemlenmesi üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması gerekli görülmüştür. Silivri Ceza İnfaz Kurumu 7 numaralı L tipi Cezaevi'nde koronavirüs belirtileri gözlemlenen ve hemen akabinde sağlık kurumuna sevk edilen 2 tutuklu/hükümlünün KOVİD-19 testleri pozitif çıkmıştır. İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde, iki şahısla temasta olduğu değerlendirilen tutuklu/hükümlüler üzerinde kapsamlı bir filyasyon çalışması yapılmıştır. Yapılan testlerde 42 tutuklu/hükümlünün daha KOVİD-19 testleri pozitif çıkmıştır. Odalarından derhal çıkarılarak izole edilen tutuklu/hükümlüler, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Kampüs Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişlerdir. Uzman doktorlar tarafından yapılan muayene, tetkik ve testlerin sonucunda herhangi bir semptom göstermeyen 40 tutuklu/hükümlünün tedavi ve takibinin, kurumda belirlenen izolasyon alanında doktor gözetiminde yapılmasına karar verilmiştir. Diğer 2 tutuklu/hükümlünün tedavisine ise bir süre daha hastane ortamında devam edilecektir. Hastanede tedavisi süren ilk 2 vaka da dahil edildiğinde; Silivri Ceza İnfaz Kurumunda KOVİD19 tanısı konulan 44 tutuklu/hükümlünün genel sağlık durumları iyidir. Bu hassas süreç şeffaflıkla yürütülmekte olup tedavisi devam eden her bir tutuklu/hükümlünün ailesi bilgilendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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