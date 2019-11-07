Silivri Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu kabul edildi

07.11.2019 14:14 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:14

Silivri Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu'nda "Hükümlülerin tekrar topluma kazandırılmaları, meslek edinmeleri ve kişisel gelişimlerinin sağlanması amacıyla açılan kurs, faaliyet ve benzeri etkinliklerin, hükümlü ve tutuklular bakımından olumlu sonuçlar verdiği hem kendileri tarafından dile getirilmiş hem de Alt Komisyon tarafından gözlenmiştir." tespiti yapıldı.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu, Silivri Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu'nu kabul etti.

Alt Komisyon, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı.

Raporda, 1 Numaralı L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na ilişkin yapılan değerlendirmede, "Kapasite üzerinde hükümlü ve tutuklu barındırılmasının beraberinde birçok soruna neden olduğu açık bir biçimde görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Hükümlü ve tutukluların şikayetlerinin de yer aldığı raporda, "Kendilerine verilen yemeklerin yeterli ve besleyici olmadığı, sağlık hizmeti konusunda ciddi sorun yaşandığı, görüş günlerinde kurum personeli tarafından görüşe gelen ziyaretçilere zorluklar çıkarıldığı, görüş süresinin tam kullandırılmadığı" bildirildi.

Raporda, kütüphaneden kitap tedariki konusunda herhangi bir sorun yaşanmadığı belirtildi.

4 Numaralı L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda da benzer şikayetlerin olduğuna dikkati çekilen raporda, "Açık görüşlerde, kimi kurum personeli tarafından, ailelerinin yanında hükümlü ve tutuklulara karşı insan onuruna aykırı biçimde küçük düşürücü davranışlarda bulunulduğu ve bu uygulamalara karşı kurum idaresi tarafından herhangi bir tedbir alınmadığı" şeklinde şikayetlere yer verildi.

Raporun genel değerlendirme bölümünde ise "Hükümlülerin tekrar topluma kazandırılmaları, meslek edinmeleri ve kişisel gelişimlerinin sağlanması amacıyla açılan kurs, faaliyet ve benzeri etkinliklerin, hükümlü ve tutuklular bakımından olumlu sonuçlar verdiği hem kendileri tarafından dile getirilmiş hem de Alt Komisyon tarafından gözlemlenmiştir." denildi.

Raporda alt komisyonun "Hobi ve meslek edindirme kurslarında mümkün olduğunca ilgililerin talep ve eğilimlerinin göz önünde bulundurulması ve kişisel durumları engel olmamak kaydıyla buna göre yönlendirme yapılması önemli olduğundan dolayısıyla bu konuda gereken adımların atılması konusunda kurum yetkililerine tavsiyede bulunduğu" belirtildi.

Görüş ziyaretlerine yönelik yapılan şikayetlerin giderilmesi için gereken tedbirlerin alınmasının istendiğinin vurgulandığı raporda, şu görüşler yer aldı:

"Ceza infaz kurumlarında kapasite üstünde hükümlü ve tutuklu barındırılmasının beraberinde kimi sorunları getirdiği açık bir biçimde görülmektedir. Bu sorunun bir sonucu da kurumlarda görev yapan personel sayısının ihtiyacı karşılamamasıdır. Personelin yoğun ve ağır iş yükü altında çalıştığı bilinen bir gerçek olmakla birlikte bizzat yerinde yapılan incelemelerde de görülmektedir. Personel sayısının yeterli seviyeye çıkarılması için gereken adımların atılmasının elzem olduğu görülmektedir.

Hükümlülerin tekrar topluma kazandırılmaları, meslek edinmeleri ve kişisel gelişimlerinin sağlanması amacıyla açılan kurs, faaliyet ve benzeri etkinliklerin, hükümlü ve tutuklular bakımından olumlu sonuçlar verdiği hem kendileri tarafından dile getirilmiş hem de Alt Komisyon tarafından gözlenmiştir."

Görüşmeler

Alt Komisyon Başkanı Yayman, insan hakları konusunun bir ülkenin medeni dünyayla olan bağının göstergelerinden biri olduğunu, bu konuyu gündelik siyasi ve diğer tartışmaların üstünde gördüklerini vurguladı. Yayman, Alt Komisyonun, Diyarbakır, Elazığ, Düzce ve Tekirdağ ile Kırıkkale Cezaevlerini ziyaret edecekleri bilgisini paylaştı.

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, devletin tutuklu ve hükümlü ailelere belirli şartlar içinde bir araya gelme hakkı verdiğini ancak uygulamada bazı aksaklıklar yaşandığına dikkati çekti. Bir araya gelen ailelerin mahremiyetinin korunması konusunda sıkıntıların olduğunu ifade eden Gülaçar, ailelerin mahremiyetine daha çok önem verilmesi gerektiğini söyledi. Gülaçar, AK Parti iktidarları dönemlerinde cezaevlerinin geçmiş dönemlere göre kıyaslanmayacak kadar iyileştirilmelerin yapıldığını, daha önce duydukları işkence şikayetlerine artık rastlamadıklarını kaydetti.

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Silivri Ceza İnfaz Kurumlarının en çok şikayet edilen cezaevleri arasında olduğunu, sağlık sorunu yaşayan tutuklu ve hükümlülerin tedavi sürecinde aksaklıklar yaşandığını, gelen ziyaretçilerin anne, baba veya çocuk farketmeksizin yan yana oturulmasına bile izin verilmediğini ileri sürdü. Beştaş, cezaevinde banyoların bile kamera ile izlendiğini, insanların mahremiyetine önem verilerek bu sorunun çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Silivri Cezaevinde hangi suçtan olursa olsun gelen tutuklu ve hükümlülere 'hoş geldin' dayağının düzenli olarak atıldığını, bu eziyete son verilmesi gerektiğini iddia etti.

Hakverdi, suçun önlenmesi için eğitimin iyileştirilmesi, ekonomik ve sosyal adaletin sağlanmasıyla suç işlenmesinin önüne geçilebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA