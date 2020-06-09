Silivri, Çatalca ve Hadımköy'de şehir ve iş merkezlerine uzak müstakil ev arayışı değer kazandı!
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Silivri, Çatalca ve Hadımköy'de şehir ve iş merkezlerine uzak müstakil ev arayışı değer kazandı!

Covid-19 sürecinde "Evde Kal" tedbirleri, vatandaşın konut talebini yeniden şekillendirdi. Evden çalışan çoğu tüketici, bu süreçte şehir ve iş merkezlerine uzak müstakil ev arayışına girdi.

Silivri, Çatalca ve Hadımköy'de şehir ve iş merkezlerine uzak müstakil ev arayışı değer kazandı!
09.06.2020 15:08 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:12

Vatandaşın, yeşil ve açık alanlar için ileriye dönük yatırım yapmak istemesi bu gayrimenkullerdeki fiyat artışını da beraberinde getirdi. Konuyla alakalı gayrimenkul uzmanları da arsa alımlarına yönelik oluşan yoğun taleplerin özellikle Silivri, Çatalca ve Hadımköy bölgelerinde bulunan arsaların maliyetlerini de arttırdığına dikkat çekti.

YÜZDE 25 ARTIŞ YAŞANDI

Salgın dönemi ile birlikte çok katlı apartmanlara verilen önemin yerini müstakil evler almaya başladı. Endeksa'nın açıkladığı verilere göre, korona virüs sürecinde satılık müstakil evlerde fiyat ortalaması yüzde 25, kiralık dairelerde yüzde 18 arttı. Arama motorlarında bahçeli ev arayışları ise yüzde 252 artış gösterdi. Bu süreçte Kuzey Marmara otobanı projesi ile önemli bir yatırım alanı haline gelen Silivri ve Çatalca bölgesi, müstakil ev arayışında vatandaşların uğrak noktası oldu. Gayrimenkul uzmanları ise özellikle salgın döneminden sonra bu bölgelerdeki çiftlik tipi evlere, yazlıklara, bahçeli ev ve arsalara oluşan yoğunlukta daha da artış yaşanacağını belirtiyor.

Silivri, Çatalca ve Hadımköy bölgeleri, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yapılacak yatırımlar ile büyük bir merkez olma yolunda ilerliyor. Bu kapsamda uzmanlar, buraların İstanbul'un geleceğindeki 3'üncü bölge olarak şekilleneceğine ve oturacağına da dikkat çekiyor.

Kaynak: Bültenler

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