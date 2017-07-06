Bu yıl 56.'sı düzenlenen Silivri Belediyesi Yoğurt Festivali başladı.



Silivri yoğurdunu tanıtma, bu kapsamda yapılacak etkinliklerle ilçede ekonomik ve sosyal canlılık oluşturmanın hedeflendiği festivalin başlaması dolayısıyla Silivri Belediyesi önünden kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş, Atatürk Meydanı'nda son buldu.



Bu kapsamda halk oyunları gösterileri sunuldu, sanatçı Hakan Altun sahne aldı.



Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, yaptığı konuşmada, etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür etti.