Silivri Belediyesi, koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları yapıyor Silivri Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması başlattı.

Silivri Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması başlattı. Tüm kamu kurumları ve ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor.

Silivri Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı önlemler alarak hijyen çalışmalarını hızlandırdı. Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan 9 kişilik özel ekip, ilçedeki tüm kamu kuruluşları başta olmak üzere ortak kullanım alanlarını ilaçlamaya başladı. İlçe Kaymakamlığı, Silivri Belediyesi Kültür Merkezi, Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi, Silivri Terminali, kültürel faaliyetlerin yapıldığı Yaşar Kemal, Önder Yılmaz, üç ve dördüncü salonlar, Silivri Belediyesi hizmet binası ve müdürlüklerin yer aldığı tüm ek binalar, tarihi binalar ve camiler ilaçlandı. Ekipler, birçok ortak kullanım alanını dezenfekte ederek vatandaşların tedirgin olmalarının önüne geçti. Gerçekleştirilen çalışmalar virüs tehdidi atlatılana kadar periyotlar halinde devam edecek.

"GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ"

Koronavirüs salgınıyla ilgili devletin sıkı tedbirler aldığını belirten Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, virüsün Türkiye'de de görülmesi üzerine dezenfekte çalışmalarını başlattıklarını söyledi. Geçtiğimiz hafta belediye olarak ön hazırlıkları tamamladıklarını belirten Başkan Yılmaz, "Dünya'nın birçok ülkesinde ölümlere sebep olan virüsün bugüne kadar ülkemizde görülmemesi hepimiz için büyük şans. Sağlık Bakanlığımızın gerekli tüm tedbirleri zamanında alması önemli oldu. Bizler de gelişmeleri takip ederek ön hazırlıklarımızı yaptık. Ülkemizde ilk vakanın görülmesinin ardından hızlıca çalışmalara başladık. İlk etapta kamu kurumları ve sosyal alanlar olmak üzere dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor. Birkaç güne tamamlanacak, belirli periyotlar halinde devam edecek" dedi.

ETKİNLİKLERİ ERTELEDİ

Başkan Yılmaz, tüm kültür ve sanat faaliyetlerinin yer aldığı Mart ayı kültür sanat etkinliklerini de ileri tarihe erteledi. Gerekli önlemlerin alınmasının yanı sıra devam eden kurs, eğitim, konferans ve tiyatro gösterilerine de bir süreliğine ara verildi.

Kaynak: DHA