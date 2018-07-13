Silivri Belediyesince düzenlenen 57. Yoğurt festivali başladı.

Festival, adliye önünden festival alanına kadar yapılan yürüyüşle başladı.

Gün boyu festival kapsamında plaj futbolu turnuvası ve çok sayıda etkinliğin yanı sıra, yoğurt yeme yarışması ve konserler gerçekleştirildi.

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar da festivale katılan yaklaşık 15 bin kişiye teşekkür etti.

Silivri Belediyesi 57.Yoğurt festivali 2 gün daha sürecek.