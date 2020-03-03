Silivri açıklarında yatta yangın aktüel
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Silivri açıklarında yatta yangın aktüel

SİLİVRİ AÇIKLARINDA YATTA YANGIN (3) aktüelErsan SAN - Uğur Samet AVCI- İstanbul DHA - SİLİVRİ açıklarında bir yatta yangın çıktı.

03.03.2020 14:57 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:59
Silivri açıklarında yatta yangın aktüel

SİLİVRİ AÇIKLARINDA YATTA YANGIN (3) aktüel

Ersan SAN - Uğur Samet AVCI- - SİLİVRİ açıklarında bir yatta yangın çıktı. Yangında yaralılar olduğu belirtiliyor. Sahil Güvenlik ekiplerinin yaklaşık 25 kilometre açıkta çıkan yangınla ilgili çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA


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: Silivri açıklarında yatta yangın aktüel
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