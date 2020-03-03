SİLİVRİ AÇIKLARINDA YATTA YANGIN: 2 ÖLÜ, 2 YARALI (3)

03.03.2020 15:31 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:31

SİLİVRİ açıklarında bir yatta çıkan yangında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Silivri açıklarında Blueice isimli yatta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 25 kilometre açıktaki yatta çıkan yangına çevredeki gemiler müdahale etti. Yat yanarak batarken, yattaki Engin A. ve Abdurrahman Ş. hayatını kaybetti. Yatta bulunan Aydın A. ve Tunç Ö. yaralı olarak kurtarıldı. Kurtarılan yaralılar sahile getirilerek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sahil Güvenlik ekiplerince sahile getirilen cenazeler ise cenaze araçlarına konularak Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

EK GÖRÜNTÜ

////////////////////-Cenazelerin götürülmesi-Havadan görüntüler

Görüntü Dökümü: ---------Sahil güvenlik ekipleri-Cesetlerin getirilmesi-Cesetlerin götürülmesi

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- İstanbul

Kaynak: DHA