SİLİVRİ AÇIKLARINDA YATTA YANGIN : 2 ÖLÜ (2)
SİLİVRİ açıklarında bir yatta çıkan yangında 2 kişi öldü.
İstanbul DHA - SİLİVRİ açıklarında bir yatta çıkan yangında 2 kişi öldü.
Silivri açıklarında bir yatta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 25 kilomet açıktaki yatta çıkan yangına çevredeki gemiler müdahale etti. Yat yanarak batarken 2 kişi hayatını kaybetti. Ölen kişilerin cesedi Sahil Güvenlik ekiplerince sahile getirildi. Yangında 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Görüntü Dökümü:---------Sahil güvenlik ekipleri-Cesetlerin getirilmesi
DHA FEED
Kaynak: DHA