Silivri açıklarında yatta yangın: 2 ölü, 3 yaralı
Gelen son dakika haberine göre, Silivri açıklarında lüks yat yanarak battı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
03.03.2020 14:35 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:49
SİLİVRİ açıklarında bir yatta yangın çıktı. Yangında 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Sahil Güvenlik ekiplerinin yaklaşık 25 kilometre açıkta çıkan yangınla ilgili çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: DHA
Haber Videosu: Silivri açıklarında yatta yangın: 2 ölü, 3 yaralı
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