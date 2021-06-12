Silivri açıklarında makine arızası yapan tekne kurtarıldı
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Silivri açıklarında makine arızası yapan tekne kurtarıldı

Silivri açıklarında makine arızası yapan tekne kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Silivri açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 15 metre boyundaki teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Silivri açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 15 metre boyundaki teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Silivri açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 15 metre boyundaki tekne, KEGM-6 botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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