Silivri açıklarında makine arızası yapan tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Silivri açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 15 metre boyundaki teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Silivri açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 15 metre boyundaki teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Silivri açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 15 metre boyundaki tekne, KEGM-6 botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür