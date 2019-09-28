28.09.2019 14:41

Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem

İSTANBUL - Silivri açıklarında bugün bir deprem daha meydana geldi. AFAD, depremim 3,8 büyüklüğünde 12 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu.

Silivri açıklarında yeniden deprem oldu. Bugün saat 14.03'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3,8 olarak kaydedildi. AFAD, depremin 12 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu.

Kaynak: İHA