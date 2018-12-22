Silindirin Altında Kalan Kişi Öldü

İZMİR'in Bornova ilçesinde, iddiaya göre dengesini kaybederek yola düşen Bülent Baki Aktaş (52), asfalt çalışması yapan silindirin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kıvanç Caddesi üzerinde meydana geldi. Kahvehaneden çıkan Bülent Baki Aktaş, iddiaya göre dengesini kaybederek yola düşünce asfalt çalışması yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ü.Ç. (30) yönetimindeki silindirin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bülent Baki Aktaş'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ü.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- İzmir

Kaynak: DHA