Şilili sanatçının "Syncretic" sergisi açıldı

20.09.2019 10:52

Şilili sanatçı Maria Paz Bascunan'ın hazırladığı "Syncretic" adlı solo sergi, KRANK Art Gallery'de sanatseverlerle buluştu.

Pusulasız bir yolculuğun güncesi olarak adlandırılan sergiye ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Bascunan, Türkiye'de ilk kez bir sergi açtığını ve "Syncretic"nin dördüncü solo sergisi olduğunu söyledi.

Bascunan, Le Meridien İstanbul Etiler'in içinde bulunan galerideki sergide, farklı dokuda kumaşlar ve ipler ile bir İstanbul haritası yerleştirmesi yaptığını ve bu eseriyle İstanbul'un birleştirici özelliğine dikkat çekmek istediğini ifade etti.

İstanbul'un birleştiriciliğinin yanında Asya ve Avrupa arasında sınır olduğuna işaret eden Şilili sanatçı, "Gerçekten İstanbul'un konumu beni çok etkiledi ve İstanbul'u sokaklarıyla, caddeleriyle, insanların birbirleri ile olan bağlantılarıyla bir ağ olarak görüp eseri duvara işledim." dedi.

Sergide ayrıca ilmeklerle ördüğü bir San Diego haritası hazırladığını aktaran Bascunan, şöyle devam etti:

"Tarihte İpek Yolu döneminde Türk topraklarından birçok insan iplik ticareti için Şili'ye geldi. Şili'den de birçok insan pamuk ve ipek için bu topraklara gelmiş. Yani insanların birbirine ulaşıp, iletişim kurması tarihten bu yana kaçınılmaz bir durum. Aramızda ne kadar sınır olursa olsun, ben bu sınırları farklı olarak algılayıp, eserlerimde bu durumu iplerle, kumaşlarla ifade etmek istiyorum."

Farklı dokuda ve yapıdaki kumaşların birlikte kullanılması ve örülmesinden oluşan tuvalleriyle sanatseverlerin beğenisine sunulan sergi, 9 Kasım'a kadar görülebilecek.

Sanatçı aynı zamanda yarın 16. İstanbul Bianeli'nin paralel etkinlikleri kapsamında bir atölye çalışması gerçekleştirecek.

Kaynak: AA