Silikon maske kullanarak Fransız bakanı taklit eden dolandırıcı 80 milyon euro topladı
Gilbert Chikli isimli bir dolandırıcı, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın silikon maskesini kullanarak, görüntülü telefondan konuştuğu iş adamlarından 80 milyon euro topladığı ortaya çıktı.
Gilbert Chikli isimli bir dolandırıcının, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın silikon maskesini kullanarak, görüntülü telefondan konuştuğu iş adamlarından 80 milyon euro topladığı ortaya çıktı.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, Ukrayna'da tutuklanan ve Fransa'ya iade edilen zanlı, dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı suçlarından yargılanacak. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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