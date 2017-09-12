Silikon Makyaj Fırçaları İşe Yarıyor mu ? | Sebile Ölmez

Sizin sayenizde keşfettiğim Silikon Makyaj Fırçalarının incelemesini yaptığım video ile sizlerleyim. Tm makyajımda bu fırçaları kullandım ve deneyimlerimi sizlerle paylaştım. Kendiniz silikon makyaj fırçalarını test etmek isterseniz ben aşağıdaki siteden aldım.



https: //tr.aliexpress.com/item/6pcs-S...