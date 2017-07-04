Silikon Mağduru Merve Hemşireye 'Dolgu Malzemesi Zimmeti' Suçlaması

Adana'da kendisini doktor olarak tanıtıp, hemşire Merve Keleş ve 3 kadına dudak dolgusu yaparak enfeksiyona neden olan kuaför Soner Gülnaz, "Dolgu malzemesini Merve Keleş çalıştığı hastaneden yasal olmayan yollarla çıkartıp getirmişti" ifadesiyle kendisini savundu. Hemşire ise çalıştığı hastanede dolgu işlemi yapılmadığını savunarak iddiaları reddetti.



Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Merve Keleş, internette kendisini Estetik Uzmanı Doktor olarak tanıtan kadın kuaförü Soner Gülnaz'a yaptırdığı dudak dolgusunun ardından dudaklarında şişkinlik olduğu ve yaralar çıktığı gerekçesiyle 36 gün tedavi gördü. Gülnaz'ın, Keleş dışında 3 kadına dudak dolgusu, bir erkeğe ise botoks tedavisi yaptığı ortaya çıktı. Başka bir suçtan aranan Gülnaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Gülnaz hakkında 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Diploması olmadığı halde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınması' suçundan 5 yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli parayla cezalandırılmasını istemiyle dava açıldı.



Hakim karşısına çıkan Gülnaz, etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirterek savunmasına başladı. 8 yaşında kuaförlüğe başladığını, 3-5 senedir de bir doktorun kliniğinde estetik işlemlerine yardımcı olduğunu belirten Gülnaz, sosyal medya aracılığıyla müşteri bulduğunu kaydetti.



Sosyal medyada tanıştığı Güllü Sel'in, takipçi sayısının fazla olduğunu ve kendisinin komisyon karşılığı reklamını yapabileceğini belirtmesi üzerine Güllü Sel ve eşi Celal Sel'e ücretsiz estetik işlemleri yaptığını anlatan Gülnaz, "Güllü'ye 2 seans dudak dolgunlaştırıcısı uyguladım. Celal'in de alnına botoks yaptım. Güllü kanıma girdi, müşteri bulacağını söyledi. 'Çok iyi yapıyorsun' dedi. Yaptım. Güllü 12 gün sonra dudaklarında yaralar olduğunu söyledi. Enfeksiyon kapmış olabileceğini ya da birinin rujunu sürmüş olabileceğini söyledim. Krem önerdim. Kullandıktan sonra 'geçti, ellerine sağlık' dedi. 'İkimiz de çok kazanacağız' dedi" ifadelerini kullandı.



"Malzemeyi hastaneden zimmetledi"



Merve Keleş'e uyguladığı işlem hakkında konuşan Gülnaz, şöyle devam etti:



"Güllü beni övmüş. 4 alt 4 üst dudağa iğne yaptım. 2-3 gün sonra dudağı indi. 'Geri şişirelim' dedi. Aquamıd diye bir kalıcı dolgu malzemesi getirdi. Artan malzemeyle Zehra Usta'nın dudağını yaptım. Zehra'dan da ücret almadım. Hepsi müşteri bulacaktı. İkinci gün Merve ve Zehra dönüş yaptı. 'Çok şiş' dedi Merve. Doktora göstermesi gerektiğini söyledim. Balcalı Hastanesi'nde çalışıyordu ama oraya gitmek istemedi. Malı zimmetine geçirmiş, bu nedenle istemedi. Sabıkalı olduğumu söyledim. 'Beni karıştırmayın' dedim. Daha sonra tehdit mesajları attı. Hastaneden malı zimmetine geçirmiş, çıkartmış. Murat Susar aracılığıyla ölümle tehdit etti. Zehra'ya da 'hastaneye git' malzeme benim değil' dedim. Zehra da, 'Dolguya giderken ölüme gitmiş olma Soner magandası, öleceksin' dedi. En büyük pişmanlığımı yaşıyorum. Gereken ne varsa yapmaya hazırım. Ceza alacağımı biliyorum."



"Hastanede dolgu yok"



Merve Keleş ise Gülnaz'ın kendisini doktor olarak tanıttığını savunarak "İlk işlem için 400 lira istedi, kalıcı dolgu için de bin 500 lira istedi. Hastaneden dolgu çıkarmam mümkün değil çünkü hastanede dolgu yok. Dudağıma enjekte edilen malzemenin ne olduğu belli olmadığı için tedavim zaten sancılı oldu. Dudağımın enfeksiyon kaptırdığımı söyledi. Suçu üzerine almadı. 36 gün hastanede tedavi gördüm. İşlerimden geri kaldım. Malzemenin ne olduğunu daha sonra defalarca sordum ama Aquafeeling Face dedi. Sonra 'mahkemede görüşürüz" dedi.



Keleş'in yanı sıra Zehra Löş, Güllü Sel, Celal Sel de Soner Gülnaz'dan şikayetçi oldu. Gülnaz, son savunmasında müştekilerin zararlarını karşılayacağını belirterek özür diledi.



Hakim, Gülnaz'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



Duruşma çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güllü Sel, "Kendisi de suçunu itiraf etti. Pişman olduğunu söyledi. Herhangi bir zararı karşılayabileceğimizi söyledi. Bu saatten sonra adalete güveneceğiz" şeklinde konuştu.



"Tedavim devam ediyor"



Merve Keleş ise hakkındaki iddiayı yalanlayarak, "Söylediği şey kesinlikle asılsızdır. Böyle bir şey mümkün değildir. Hastanede dolgu işlemi yapılmıyor. Kişi tamamen kendisini kurtarmanın peşindedir ama eminim adalet yerini bulacaktır. İfadelerimizi verdik. Hala tedavim devam ediyor. Ne maddesi verildiği belirlenmiş değil. Tam bir tedavi söz konusu değil. Dudağımda yarıklar çıkmaya başladı. Tedavim iyiye gidiyor her geçen gün ama kesin bir tedavi mevcut değil" diye konuştu.



Keleş'in avukatı, nitelikli dolandırıcılık ve kasten yaralama maddelerinin de iddianameye eklenmesi konusunda itiraz ettiklerini söyledi. - ADANA