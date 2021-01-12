Silifke TSO'dan 60 öğrenciye tablet desteği
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Silifke TSO'dan 60 öğrenciye tablet desteği

12.01.2021 10:59 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:59
Silifke TSO'dan 60 öğrenciye tablet desteği

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), uzaktan eğitim sürecinde erişim sorunu yaşayan öğrencilere ulaştırılmak için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 60 tablet bilgisayar desteğinde bulundu.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), uzaktan eğitim sürecinde erişim sorunu yaşayan öğrencilere ulaştırılmak için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 60 tablet bilgisayar desteğinde bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında Silifke TSO tarafından temin edilen 60 klavyeli tablet bilgisayar, öğrencilere dağıtılmak üzere Kaymakam Namık Kemal Nazlı ile Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Çiftçi'ye teslim edildi.

Kaymakam Nazlı, toplantı salonunda düzenlenen törende, geleceğin teminatı çocuklar için eğitime yapılan her türlü yatırımın insana yapılmış yatırım olduğunu belirtti.

Yüz yüze eğitime ara verildiği bu dönemde TOBB ve Silifke TSO'nun öğrencileri unutmadığını kaydeden Nazlı, "Belirlenen ihtiyaç sahibi 60 öğrencimize tablet hediye edip eğitime verdikleri destek ve geleceğe yaptıkları güzel yatırım için oda başkanı Nurettin Kaynar ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Oda başkanı Kaynar da hiçbir çocuğun eğitimden mahrum kalmasını istemediklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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