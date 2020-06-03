Silifke Orman İşletme Müdürlüğü olası yangınlara hazır Silifke Orman İşletme Müdürlüğü yangın hazırlıklarını tamamladı.

Silifke Orman İşletme Müdürlüğü yangın hazırlıklarını tamamladı.

Hazırlıklar kapsamında orman yangınlarında görev alan personele yönelik eğitim verildi, tatbikat düzenlendi.

Çamdüzü mevkisinde bir ormanlık arazide düzenlenen tatbikata, Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Bölge Müdür Yardımcısı Durmuş Bilal Akkuş, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Alper, Silifke Orman İşletme Müdürü Hasan Arslan, orman muhafaza memurları ve yangın söndürme işçileri katıldı

Akduman, yaptığı konuşmada, sahip oldukları tam donanımlı ekipmanlar ve araçlarla bölgede tüm ekiplerinin olası orman yangınlarına karşı hazır olduğunu belirterek, bölgede 58 arazöz, 27 su ikmal aracı, 29 ilk müdahale aracı ve 2 helikopter ile 5 farklı noktada bulunan ilk müdahale ekibiyle orman yangınlarına karşı mücadele yürüteceklerini belirtti.

Arslan da orman yangınlarına karşı ilçede tüm önlemleri aldıklarını kaydetti.

Kaynak: AA