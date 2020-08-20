Silifke'nin kum zambakları sahili süslüyor
Silifke ilçesinde nesli tükenme tehlikesindeki bitkiler arasında yer alan kum zambakları güzel görüntüler oluşturdu.
20.08.2020 11:53 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:19
Silifke ilçesinde nesli tükenme tehlikesindeki bitkiler arasında yer alan kum zambakları güzel görüntüler oluşturdu.
Kum Mahallesi sahilindeki güzel görüntüsü ve kokusuyla çevreye renk katan kum zambakları sahili süslüyor.
Bölgeyi gezen vatandaşlardan Metin Çapar, gazetecilere, bu bitkinin korunması için vatandaşların duyarlı olması gerektiğini belirterek, kum zambaklarının güzel görüntüye sahip olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA