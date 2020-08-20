Silifke'nin kum zambakları sahili süslüyor Silifke ilçesinde nesli tükenme tehlikesindeki bitkiler arasında yer alan kum zambakları güzel görüntüler oluşturdu.

Silifke ilçesinde nesli tükenme tehlikesindeki bitkiler arasında yer alan kum zambakları güzel görüntüler oluşturdu.

Kum Mahallesi sahilindeki güzel görüntüsü ve kokusuyla çevreye renk katan kum zambakları sahili süslüyor.

Bölgeyi gezen vatandaşlardan Metin Çapar, gazetecilere, bu bitkinin korunması için vatandaşların duyarlı olması gerektiğini belirterek, kum zambaklarının güzel görüntüye sahip olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA